Danske priser på VW ID.3

Bil Magasinet har haft lejlighed til at se ID.3 uden forklædning i fotostudiet på fabrikken i Wolfsburg. Første indtryk er, at den er mere ordinært og fredsommeligt designet end ventet – her er ingen kulfiberdetaljer eller døre, der åbner mærkeligt, for det er en masseproduceret bil, der ikke skal skræmme nogen væk.

Men faktisk gør den sig bedre i virkeligheden end på de første billeder, hvor den godt kan minde lidt om en opfrisket Nissan Leaf. Den ser slet ikke tosset ud. Vi har ikke kørt i bilen, men der følger en rapport i Bil Magasinet lige så snart, vi kommer bag rattet.

VW ID.3 har lithium-batteri i bunden og en elmotor ved bagakslen med 204 hk. Batteriet kommer i tre varianter med en rækkevidde i WLTP-normen på mellem 330 og 550 km. I første omgang får vi det midterste med en rækkevidde på 420 km.

De tre batteristørrelser er 45, 58 og 77 kWh.

Maksimal ladehastighed på 125 kW

Ladetiden, altså hvor lang tid det tager at holde ind for at lade, når man er på længere ture, er vigtigere end rækkevidden. Her udmærker ID.3 sig med en maksimal ladehastighed på 125 kW på det største batteri, hvilket er mere end biler som Jaguar I-Pace og Mercedes-Benz EQC.

I en hurtiglader som dén i Fredericia vil man kunne få ca. 290 km på 30 min. Der er 8 år/160.000 km garanti på batteriet.

Frem mod 2023 vil VW-mærket alene investere ca. 67 mia. kr. i elektrisk mobilitet, så der er ikke tale om et stunt eller en koncept-øvelse. ID.3 bliver en bil, vi vil se på gaden herhjemme om et år. Kombinationen af kvikke præstationer, rummelighed som en Passat og folkelige priser betyder, at den vil være værd at se nærmere på uanset hvordan din holdning ellers er til elbiler.