California i mini-format: VW's nye camper lander i Danmark

Mød Caddy California

Volkswagen Caddy California er en ny lillesøster til den regulære California i størrelse og pris. Den er baseret på den nyeste generation af VW Caddy, og kommer i varianter med både diesel- eller benzinmotor.

Modsat den klassiske California er den ikke som sådan udstyret med en stue, men har borde, telte og stole til at udgøre en rejsemakker i felten. Ja, endda et minikøkken, udstyret med alt fra skærebræt til gasblus.

Et fritstående telt kan tilkøbes, så Caddy California kan huse fire personer natten over. Teltet i sig selv er en opgradering på 12.399 kr., og vil du have de førnævnte fire personer overnattende, så skal du bruge sovekabine-tillægget til 1.199 kr.