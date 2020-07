Giver det overhovedet mening at købe en VW Up som brugt?

Up har god sikkerhed og høj kvalitet

Succesen for VW Up skyldes på den ene side de generelt høje priser på biler herhjemme. På den anden side kommer vi ikke udenom, at Up vendte op og ned på klassen for mikrobiler. Pludselig fik vi en mikrobil, hvor byggekvaliteten var i top, hvor materialerne var lækre, og som ikke var helt skrabet på udstyrsfronten.

For eksempel er automatisk nødbremse standard i alle varianter. En lille anordning der skal være med til at sikre, at du ikke kører op bag i forankørende, så længe hastigheden er under 30 km/t. En VW Up ser lille ud udenpå, men indeni er følelsen en anden. Her føles den på ingen måde klemt, men mere som et komfortabelt sted at være – selv på længere motorvejsstræk.