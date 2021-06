Bommert fra Volkswagen medfører erstatning til elbilejere

Varmepumpe giver ikke nok rækkevidde

I blandt andet Tyskland har Volkswagen været lidt for optimistiske ved markedsføringen af deres elbiler ID.3 og ID.4. Volkswagen påstod, at et tilkøb af deres varmepumpe ville resultere i en forlænget rækkevidde på op til 30%, endda i vejrforhold på helt ned til -25° C. På baggrund af interne evalueringer samt feedback fra eksisterende kunder erkender Volkswagen, at påstanden ikke passer i praksis. Den virkelige rækkevidde afviger med mere end 10 procent fra, hvad Volkswagen ellers har markedsført, hvilket resulterer i, at Volkswagen har valgt, at kompensere for deres bommert.