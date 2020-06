Drømmer du om en godt gejlet og ELEKTRISK VW Transporter? Ingen problem...

Batteripakken vejer 330 kg

Så tit gider ikke engang den mest miljøbevidste håndværker at holde ind for at lade. Men det er da en begyndelse, og ABT skal have ros for at udvikle en batteripakke, der ikke vejer mere end 330 kg. På de hurtigste ladestationer skal du ‘kun’ vente 45 minutter på at få batteriet fyldt 80 procent..

Igen – hvem har tid til det? Nå, men så er der jo lige det der med prisen. For en bil, der ikke må laste mere end 977 kilo som varevogn ifølge typegodkendelsen, skal du slippe 56.475 euro.