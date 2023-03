Volvo XC90: Svensk luksushybrid til hele familien

Er Volvo XC90 en god hybrid?

Det er svært at slippe udenom, at drivlinen efterhånden er lidt bedaget. Med strøm på batteriet kører Volvo XC90 harmonisk og behageligt, og den store båd kan i den grad også lægge fra land, hvis du trykker sømmet i bund.

Den officielle rækkevidde på el er 69 km - i testugen var udetemperaturen omkring frysepunktet, og her var den reelle rækkevidde nærmere 30-35 km på el. Det kan forbedres ved at bruge den indbyggede regenerering, der desværre bremser bilen så kraftigt, at jeg var nødt til at slå det fra, fordi passagererne blev utilpas.

Når batteriet er tomt, har den store benzinmotor en tendens til at brøle op selv under lav belastning, og forbruget styrtdykker til under 10 km/l.

