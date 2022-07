Volvo XC40: Her er alt om Volvo's første elbil

Test af Volvo XC40 Recharge

Volvo har en ambition om, at halvdelen af deres nye biler skal være elbiler i 2025 og resten i 2030. Der skal fart på, hvis det skal ske, og fart er der på deres første elbil i den nye ­generation.



XC40 med det ikke særligt mundrette efternavn Recharge Pure Electric Twin (elbil med to elmotorer) chokerer med et antrit med 0-100 km/t på under 5,0 sekunder. Her er meget lang speedervandring, så man skal træde til for at få adgang til alle kilowatt. Det er naturligt i en Tesla men virker skørt i en Volvo, der på alle andre parametre udmærker sig på komfort. Vi brokker os ikke over power i en bil, men skulle jeg handle ny el-Volvo, ville jeg vente på en svagere og billigere variant med forhjulstræk.