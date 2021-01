Volvo vil befri sin hjemby for biler

Perfekt testmiljø for Volvo

En af de helt store ting skal være selvkørende taxaer. Volvo vil styre hyrevognene med det kunstige intellegens-system ‘M’. Faktisk erstatter én bil med ‘M’-teknologien allerede privatejede biler i Gøteborg, hævder Volvo.

"Det er en unik mulighed for at introducere og teste nye teknologier og tjenester i et levende miljø. Vi vil gerne vise, at hvis det er muligt her, er det muligt overalt," siger Henrik Green, der er tekniskchef hos Volvo Cars, i pressemeddelsen.

Green City Zone-initiativet starter i foråret 2021 og vil gradvist blive udvidet indtil målet er indfriet i 2030.