Test: Den høje Volvo V90 CC er en superlækker stationcar, der lander i ingenmandsland

Med den nyeste opdatering har Volvo V90 fået et helt nyt styresystem på centerskærmen. Det er udviklet af Google og minder mest af alt om en Android-tablet, der er bygget ind i bilen.

Du kan downloade apps som Spotify og podcast-afspillere. Det vil også sige, at den indbyggede navigation er Google Maps, og det fungerer bedre end nogen anden “medfødt” navigation, jeg har prøvet.

Google-system virker upåklageligt

Du kan stadig vælge at bruge Android Auto eller Apple CarPlay, men bilens eget styresystem er langt hurtigere og mindre fejlramt.

Styresystemet spiller sammen med den nye digitale instrumentering, så du kan have din Google Maps-navigation lige foran dig, mens sidemanden skifter sang på Spotify. Det virker upåklageligt, og man kan undre sig over, at der ikke er flere bilproducenter, der har et lignende system.

250-hk turbobenziner i Volvo V90 CC

Motoren er en 250 hestekræfters benziner med et mild-hybridsystem, der kan bidrage med 14 elektriske hk. Kraftværket sender Volvo’en til 100 km/t på 7,4 sekunder med en hyggelig lille snerren.

Desværre kan du ikke kombinere Cross Country-pakken med plugin-hybridteknologi og få gavn af afgiftsrabatten.

Volvo har netop puttet et større batteri i sine Recharge-modeller, og det har betydet et stort prisfald. Så medmindre du skal køre offroad, kan du tage en almindelig V90 med T8-motor, 303 hk og det højeste R-Design-udstyrsniveau og spare 100.000 kr.