Volvo bygger drømmesimulator for at teste sikkerhed

Næsten science fiction hos Volvo

Volvo har altid været fikserede på sikkerhed. Men hvordan tester man sikkerhed i praksis uden at udsætte mennesker for fare? Volvo er ikke blinde for at smadre biler i sikkerhedens navn, men et nyt udspil skal sikre bedre sikkerhed for Volvo, og samtidig spare mærket mange kollisioner. De melder nemlig, at de vil gøre brug af en ny simulator til test af trafiksikkerhed og menneskelige reaktioner.

Simulatoren gør brug af en række teknologier, som nærmest er taget ud af en science fiction film. Haptisk heldragt, virtual reality og et 1:1 rekonstrueret instrumentbord og centerkonsol skal gennemføre illusionen, og skabe et virkelighedstro miljø, hvor Volvo kan afprøve sikkerheden bag kommende sikkerhedssystemer og autopiloter.