Volvo sælger nu lige så mange biler i Danmark som midt i 80'erne

Volvo Cars brød i 2019 for første gang i sin 93-årige historie igennem 700.000-mærket for antallet af solgte biler. Virksomheden registrerede et salg på 705.452 biler i 2019, en stigning på 9,8 pct. sammenlignet med 2018.

Det er især efterspørgsen på SUV'er, der driver fremgangen, da virksomheden vandt markedsandele i Kina, USA og Europa på trods af stagnerende bilmarkeder.

Kunder spørger efter hybridbiler

Samlet set solgte Volvo Cars 45.933 plug-in hybrider i 2019, hvilket var 23 pct. mere end i 2018 og mere end det dobbelte af antallet i 2017.

"Jeg er meget glad for at se, at vi for første gang i vores historie solgte mere end 700.000 biler, mens vi vandt markedsandele i alle vores vigtigste salgsregioner," siger Håkan Samuelsson, CEO.

"Vi tilstræber at bygge videre på denne positive trend i 2020, når vi begynder at udrulle vores Recharge-serie af genopladelige Volvo-biler."

December 2019 var Volvo's bedste nogensinde med 23,4 pct. fremgang i salget i forhold til december 2018.