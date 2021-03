7 spørgsmål til Volvo's nye danske direktør: "Det er ikke os, der skubber på for flere elbiler – det er markedet"

Da Volvo fornylig præsenterede den nye C40 Recharge, kom topchef Håkan Samuelsson samtidig med to yderligere nyheder:

* Fra 2030 vil Volvo kun sælge elbiler

* Fra 2030 skal Volvo's elbiler udelukkende sælges online.

Det efterlader en række spørgsmål, så vi tager fat i den relativt nyudnævnte adm. direktør for Volvo i Danmark, Sarka Heyna Fuchsova, for at få strategien forklaret.

Volvo har brug for forhandlere

Vil man stadig kunne købe en Volvo hos en forhandler?

“Ja, absolut. Vi har mere brug for forhandlere end nogensinde. En bil er et fysisk produkt, der kræver levering og introduktion, det ændrer sig ikke. Den nye strategi går ikke ud på at blive en onlinevirksomhed, den handler om, at vi også skal være til stede online for de kunder, der foretrækker det. I fremtiden kan vi sælge flere biler online, men kunderne skal stadig kunne prøvekøre og bytte deres biler hos en forhandler,” siger Sarka Heyna Fuchsova til Bil Magasinet.