Volvo tester trådløs opladning af elbiler

Sådan fungerer trådløs opladning

Induktions-opladning anvender et elektromagnetisk felt til at overføre energi i stedet for et kabel. En ladestation danner et magnetisk felt, som man kører bilen ind i. Under bilen sidder en modtager, der optager energien, omdanner den til strøm og overfører den til bilens batteri. Teknologien kendes fra bl.a. elektriske tandbørster, men findes endnu ikke i kommerciel form til elbiler.

"Du kører bare bilen hen over et magnetisk felt, og så starter opladningen automatisk. Vi tror, at en så simpel opladning vil tiltage mange og gøre det nemmere at udbrede biler med elmotorer," lyder det fra Lennart Stegland.

Succes for belgisk projekt

Volvo har sine erfaringer fra et research projekt i Flandern, der gik ud på at anvende trådløs opladning til eldrevne biler og busser. Bag projektet står Volvo Car Group, Bombardier Transportation og karrosseribyggeren Van Hool. Volvo bidrog med knowhow og en Volvo C30 Electric med 120 hk. Den kan trådløst lades fuldt op på 2,5 time.

Volvo vil nu arbejde videre med teknologien i en række test sammen med Siemens.