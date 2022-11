Verdens dyreste Volvo koster 145 MILLIONER kroner!

Ikke Volvo'ens skyld

En førstegenerations Volvo V70 fra slut-halvfemserne er sat til salg til en pris, der må gøre den til den dyreste Volvo nogensinde.

I selve salgsannoncen står der ikke rigtig noget om bilen, alligevel kræver ejeren 20 mio. amerikanske dollars for den.

Man køber heller ikke denne Volvo for bilen, men hvad der står på snuden. Nummerpladen er intet andet end ikoniske 'NEW YORK' registreret i 'New York'. Personen der sælger bilen (og nummerpladen) fik sin far til købe nummerpladen i 1970'erne, og siden har den siddet på en række af deres biler og været et familie-arvestykke.