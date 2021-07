Test: Endelig rammer Volvo V90 plet

Hvad er dommen over Volvo V90?

Den største gevinst med tilføjelsen af batteri og elmotor er den udglattende effekt på drivlinen. Gearskift fra det 8-trins konventionelle automatgear er endelig på et niveau, hvor Volvo’en for alvor kan rivalisere de tyske ­konkurrenter i ugeneret og elegant kørsel. Kabinens lækre tilbud og materialer er stadig på højde med de bedste i klassen – det nye er, at drivlinen langt om længe lever op til resten af pakken. Godt gået, Volvo.

Vi synes

Hvem skulle ha’ troet det? Volvo’s elektrificering hjælper på mere end power og forbrug.