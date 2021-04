Her er Volvo's hidtil bedste plugin-hybrid

Volvo V60 som udfordrer til 3-serien?

Stationcaren Volvo V60 er populær hos de store leasingselskaber, hvor den ligger i top over de mest populære firma-biler år efter år. Det er let at forstå. Den ser godt ud og er mere BMW-­agtig i sin måde at bevæge sig på end andre ­Volvo-modeller – groft sagt er den udviklet med et halvt øje på BMW 3-serie, mens andre Volvo’er typisk er udviklet til at være komfortable.

Men hvad så, når man lægger et tungt batteri ind i kardantunnelen og en elmotor under bagagerumsgulvet? Det ville kvæle ethvert spor af dynamiske talenter i en bil med en ordinær undervogn, men V60 løfter opgaven. Den køreklare vægt inklusive væsker, 90 pct. fyldt brændstoftank og en fører på 75 kg er hele 2.075 kg, hvilket er en mervægt på 175 kg i forhold til dieselvarianten med firehjulstræk. Men det tynger ikke oplevelsen.