Uber og Volvo klar med selvkørende bil

Volvol vil udvide konceptet

“At arbejde i et tæt samarbejde med virksomheder som Volvo er vitalt, hvis vi skal kunne bygge en stor og sikker flåde af selvkørende biler,” siger Eric Meyhofer, koncernchef i Uber Advanced Technologies Group. ”Volvo har længe været kendt for deres arbejde på sikkerhedsområdet, som er en hjørnesten i deres nyeste produktionsklare, selvkørende basisbil. Når denne kombineres med vores teknologi, bliver den en vigtig del af Uber’r selvkørende produktprogram”.

Volvo har planer om at anvende et lignende selvkørende basiskoncept til introduktionen af sine fremtidige selvkørende biler i starten af 2020’erne. Disse teknologier, som bliver introduceret på næste generation af Volvo-modeller, der skal bygges på SPA2-platformen, kommer til at inkludere systemer udviklet autonom kørsel i særligt udvalgte områder, såsom på hoved- og ringveje.

Volvo mener, at autonom kørsel har potentiale til at generere betragtelige trafiksikkerhedsfordele for samfundet, den dag alle biler er selvkørende. Indtil da kan teknologien give brugerne en bedre køreoplevelse ved at befri dem for kedelige opgaver som f.eks. idelige stop-og-start situationer ved køkørsel.