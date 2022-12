To af Volvo’s elbiler får MEGET bedre rækkevidde

Det bedste fra begge verdener

Volvo introducerer også en helt ny variant af både C40 og XC40, hvor man kombinerer det store batteri med kun en enkelt motor og forhjulstræk. Her er der 252 hk og den bedst mulige rækkevidde: 532 km for C40 Extended Range og 514 km for XC40 Extended Range.

Prisen gør også Extended Range til et attraktiv valg. Opgraderingen fra Single Motor koster kun godt og vel 12.000 kr. for XC40 og ca. 17.000 kr for C40.