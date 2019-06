Test: Langtidssikret Volvo

Volvo V60 CC fås kun i en variant

Indtil videre fås modellen kun med en D4-dieselmotor, som giver dig 190 hk og et drejningsmoment på 400 Nm. Mekanikken har den helt rette størrelse overarme. Lyskrydsdueller skal du nok ikke begive dig ud i, men det store moment skal nok kunne holde en høj marchfart i time efter time.

Forbruget på 16,4 km/l er ikke noget at prale med, men det er faktisk også det eneste negative, jeg kan finde ved Volvo V60 CC.

Den kører ekstremt harmonisk og har en lækker kabine, som har forfinet nogle af de nye detaljer, Volvo er blevet kendt for i nyere tid. Den føles som en bil fra fremtiden, når du sidder i kabinen samtidig med, at du har komforten, du forbinder med Volvo’er fra fortiden.

Cross Country-versionen koster cirka 35.000 kr. mere end en standard V60. Efter min mening er pengene givet godt ud, i hvert fald hvis du sætter pris på komfort og overblik. Samtidig vil du nok få en god del af pengene igen, den dag du skal sælge den, da CC-versionerne typisk er mere eftertragtet på brugtmarkedet.

Spørgsmålet er så, om du overhovedet vil af med den? For dette er en af de biler, man godt kunne se sig selv fortsætte med at køre mange km i over et årti eller to.