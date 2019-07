Svensk/kinesisk racerbil til gadebrug

Udviklet fra en baneracer

Udgangspunktet har været at udvikle racerbilen, Lynk & Co 03 TCR, til en lynhurtig gadebil. Bilen har været igennem et omfattende testarbejde lige fra arktisk vintertest til glohed banetest i Spanien, alt sammen for at udsætte bilen for de mest ekstreme forhold.

Hjertet er en potent 2-liters motor med fire cylindre og turbo, som yder imponerende 528 hk og har et drejningsmoment på 504 Nm. Alle kræfterne sendes direkte ud til forhjulene, hvilket i sig selv er helt vildt. Men takket være et mekanisk spærredifferentiale skulle bilen være rimeligt effektiv til at få kræfterne ned i asfalten.