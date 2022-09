Slut: Du kan ALDRIG mere købe en ny diesel-Volvo i Danmark

Blot første skridt mod komplet elektrificering

På nuværende tidspunkt er det kun de rendyrkede benzin- og dieselbiler samt de milde hybrider, der bliver skrottet. Volvo bevarer altså deres plugin-hybrider, da de er opmærksomme på de kunder, der endnu ikke har adgang til optimale ladeordninger samt de kunder, der benytter elektrisk kørsel til arbejde, men samtidig nyder at køre længere ture i fritiden.

Volvo bekræfter dog, at planen på sigt er, at plugin-hybriderne skal lide samme skæbne som benzin- og dieselmodellerne. Ifølge Sarka Heyna Fuchsova er deadlinen for udfasning af plugin-hybriderne 2030, men i takt med at opladningsmulighederne optimeres løbende, er der udsigt til, at Danmark bliver blandt de første markeder, hvor Volvo også vil afskaffe plugin-sortimentet. Afskaffelsen af benzin- og dieselbilerne er altså blot det første skridt på Volvos rejse mod komplet elektrificering.