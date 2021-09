Prisen styrtdykker på to af Volvos fedeste modeller

Større batteri - mindre pris

Hvis du lige har købt en Volvo SUV med hybrid-drivline, så tillykke med din nye vogn - men du skal nok holde op med læse her...

Hvis du til gengæld overvejer at købe en, så skal du endelig læse videre. Både Volvo XC60 og XC90 er nemlig blevet en helt del billigere.

Et nyt og større batteri giver en rækkevidde på el på op til 90 km for Volvo’s plugin-hybrider, som de kalder Recharge T6 og Recharge T8. Det betyder, at CO2-udledningen i henhold til WLTP-normen falder til under 50 gram CO2/km, og det påvirker prisen i en yderst postiv retning.