Dansk it-virksomhed arbejder for Volvo: "Potentialet for 3D-indhold i realtid er enormt"

Hvad er planen?

“Vores hjem og personlige devices bliver hele tiden smartere og mere forbundne. Det samme gælder for vores biler. Det har ført til en stigende efterspørgsel på apps og services."

"For Volvo handler det om, at bilerne skal være mere digitale, personlige og sikre. For os i Unity handler det om at hjælpe Volvo og andre bil brands med, at de når deres mål - og det gør vi via teknologi, der kan forbedre fremtidens biloplevelse.”

Stort potentiale hos andre bilmærker

Hvad er potentialet for andre bilmærker og andre typer industrier?

“Sammen med Volvo har vi udviklet en hi-fi 3D-model af den elektriske Volvo XC40 Recharge og et 3D-showroom. Snart tilføjer vi flere 3D-modeller. Det tilhørende 3D-miljø er velegnet til visuelle applikationer, virtual reality, biografoplevelser og bilkonfiguratorer. Både modeller og miljøer er tilgængelige som basisværktøjer for de mange millioner brugere i vores Unity Hub.”

“Bilindustrien bliver mere og mere digital, og 3D-indhold i realtid kan understøtte rejsen fra første tegning, til når bilen ruller ud fra fabrikken eller forhandleren. Potentialet for 3D-indhold i realtid er enormt - ikke kun for bilindustrien, men også inden for industrier som fx byggeri, arkitektur, spil og film.”