Polestar produktionen sat igang

Med produktionen af den første serie af køreklare, såkaldte verification prototype (VP) biler i Sverige er der sat skub i udviklingen af Polestar 1. Prototyperne skal bruges til forskellige formål, som bl.a. crash test, afprøvning under forskellige vejrforhold og vurdering af vejegenskaber og bilerne bliver den allerførste flåde af Polestar 1 biler i trafikken.

Konstruktionen sker på et specialiseret prototype produktionsanlæg i Göteborg og foregår hovedsagelig ved håndkraft. Det er første testfase for produktion af kundeversionen af Polestar 1, som skal bygges i det nye Polestar produktionscenter i Chengdu, Kina. Modellens kulfiberchassis kræver nyt, specialiseret produktionsudstyr og konstruktionsteknikker, der efterfølgende bliver overført til fabrikken og brugt til at bygge produktionsbilerne.