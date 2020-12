Polestar kommer til Danmark allerede i 2021

Polestar 2 til salg i Danmark

Svenske Polestar er et selvstændigt bilmærke ejet af Volvo. Polestar bygger kun elbiler, og nu får vi i Danmark mulighed for at købe deres anden model, Polestar 2.

Den har været tilgængelig i Tyskland og Norge, hvor den har opnået stor popularitet.

Efter godt et år på det norske marked blev den kåret til årets bil og folkets favorit, og nogenlunde samtidig vandt den titlen som årets bedste premiumbil i Tyskland.

Der mangler stadig præcise modelspecifikationer og prisoplysninger af Polestar 2 i Danmark, men Polestar åbner ordrebøgerne i sommeren 2021 og leveringerne er planlagt til starten af fjerde kvartal 2021.