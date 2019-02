Volvo Polestar med over 400 hk til under en halv million kroner!

Med præsentationen af den nye Polestar 2 har det Volvo-ejede mærke taget næste skridt. Der er tale om en ny, eldrevet fastback med et vejledende prisniveau, der starter ved 39.900 euro baseret på det tyske marked og de lokale afgifter.

Polestar 2 starter ved 350.000 kr

Det vil sige, at den i Danmark kommer til at starte fra ca. 350.000 kr., hvilket er det samme som en Kia e-Niro med den store batteripakke. Men Polestar sigter højere, og skal være en direkte konkurrent. For de biler, der bliver produceret inden for de første tolv måneder efter introduktionen, er den vejledende udsalgspris for introduktionsudgaven dog 59.900 euro, hvilket vil sige, at prisen formentlig ender på den rigtige side af 500.000 kr.

Derved placerer den sig direkte i Tesla Model 3-territorium.

“Polestar 2 er vores første rene el-bil og den første volumenmodel. Alt på bilen er nydesignet, og med den kommende introduktion af et modelprogram af rene el-biler adresserer Polestar nogle af de luftkvalitetsproblemer, verden kæmper med i dag. Polestar’s elbiler er sjove både at køre i og at eje,” siger Thomas Ingenlath, koncernchef i Polestar.