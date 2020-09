Vi triller en tur i Polestar 1-prototypen, som er Volvo's første superbil

Vi tester forseriebiler af Polestar 1

Ved siden af os på den solbeskinnede asfalt står to Polestar 1 fra den lille produktion af forseriebiler, der bruges til verifikationer, godkendelser og endelige test. Den ene er den camouflerede bil, der optrådte på bilfestivallen Goodwood Festival of Speed i september 2018. Den er nu en rullende testbænk, der har tilbagelagt flere hundrede tusinde kilometer i hele verden for at få chassis, drivline og køredynamik 100 procent på plads.

”Jeg må knibe mig i armen en gang imellem. Det er en drøm at få lov til at være med til et projekt som dette”, fortæller Joakim Rydholm, som er undervognsingeniør og ­Polestar’s første testkører.

”Ingenlath var forsigtig med at proklamere, at Polestar 1 ville blive den perfekte bil i forhold til køredynamik, men jeg synes, vi er tæt på. Der er lagt enorme ressourcer i udviklingen internt, men også hos underleverandører som Öhlins og Pirelli”, forklarer han.