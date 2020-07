Polestar 1 har 1.000 Nm og er dermed verdens vildeste Volvo

Mød sportsvognen Polestar 1

Polestar er for Volvo hvad M-afdelingen er for BMW. Det er kort sagt en underafdeling til hovedmærket, som står for at udvikle nogle af de sjovere og hurtigere biler i programmet. I Polestar's tilfælde er der dog lige en ekstra twist på tingene, for alle Polestar's biler skal være hybrider eller fuldt elektriske.

I dette afsnit af Bil Magasinets YouTube-serie går vi i dybden med Polestar 1, som både er den dyreste model i Volvo's, sorry vi mener selvfølgelig, Polestar's modelprogram. Den får en ekstrem effekt på over 600 hk og 1.000 Nm, og du kan lære meget mere om bilen samt dens kinesiske aner i videoen herunder, hvor redaktionens Anders Richter guider dig gennem Polestar 1.

Vil du gerne læse mere om modellens lillebror kaldet Polestar 2, der bliver en direkte konkurrent til Tesla Model 3, kan du klikke hér