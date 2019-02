Test: Volvo S60 er mere ræs og mindre jakkesæt

Sikkerhed i Volvo S60

Sikkerhed er som altid hos Volvo et af de helt centrale nøgleord – også i den nye S60, der kan pakkes med sikkerhedsudstyr. For eksempel med et nyt system hvor radaren i fronten kan registrere modkørende trafik i din bane som for eksempel en modkørende, der er midt i en overhaling. Systemet bremser derefter bilen for at undgå eller formilde en kollision.

Pilot Assist, et andet sikkerhedssystem, skal med modsat fortegn sørge for, at du ikke ender ovre i modsatte kørebane. Sammen med den adaptive fartpilot sørger systemet for at holde dig mellem de hvide streger på asfalten. Har du prøvet systemet i eksempelvis Volvo S90, bliver du positivt overrasket i S60. Kalibreringen er blevet klasser bedre og styrebevægelserne blødere. Det er blandt andet gjort ved at koble systemet sammen med navigationen, så S60 nu kender vejens forløb.

Volvo er forrest i feltet, når det kommer til design. Volvo S60 skiller sig dog ikke vildt ud fra konkurrenterne på andre områder. Den samlede pakke er dog meget tiltalende.

Hvem er konkurrenterne til S60?

Volvo kæmper med i feltet hos de, rent designmæssigt, lidt kedeligere tyskere; Audi A4, BMW 3-serie og Mercedes C-klasse. Som Volvo V60 excellerer S60 heller ikke på nogle områder over konkurrenterne men den samlede pakke er meget tiltalende og under alle omstændigheder mere speciel end tyskerne. Om det er nok til at vælge Volvo frem for en tysker er en smags sag.

Hvornår kommer Volvo S60 til Danmark?

I Danmark fås Volvo S60 i Inscription og R-Design trim, der koster det samme, og i Polestar Engineered. Vi kender endnu ikke priserne, men den danske importør forventer et niveau en smule under Volvo V60. Bemærk dog, at selv om du bestiller S60 nu, starter produktionen tidligst i uge 20 næste år.