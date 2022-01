Nu bliver det snart muligt at koble bilen på dit Google Home-netværk

Varm Volvo'en op med stemmen

Volvo begynder i de kommende måneder at låse op for en ny gren af det samarbejde, mærket har med Android og Google. Hvis du har forbundet en Android-udstyret Volvo med Volvo Cars-appen på din mobil, kan du snart koble bilen på dit Google Home-netværk.

Udover at det betyder, at Google nu for alvor lytter efter i din bil, så åbner det også for et hav af øvrige muligheder: Nu kan du for eksempel bare bede Google om, at tænde varmen i elbilen, så denne er klar, når du er det.