Nu advarer Volvo'er hinanden om glatte veje og sort is

Volvo's plan

Sidste måned offentliggjorde Volvo Cars en række udsagn, der rettede sig mod at understøtte bedre føreradfærd og mere sikker kørsel:

* Fra 2020 bliver hastigheden i alle Volvo’er begrænset til 180 km/t.

* I starten af 2020’erne vil virksomheden installere kameraer i bilerne og andre sensorer, der overvåger føreren og gør det muligt for bilen at gribe ind, hvis en tydeligt beruset eller distræt fører risikerer et alvorligt uheld.

* Virksomheden gør sin sikkerhedsviden let tilgængelig i et centralt digitalt bibliotek og opfordrer bilindustrien til at bruge det for at gøre vejene mere sikre for alle.