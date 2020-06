What?! Nu får du livstidsgaranti på dine Volvo-reservedele, men der er en hage...

Volvo er klar til at gøre noget godt for deres danske værkstedskunder. Måske fordi de har set chefredaktørens videoer fra tidligere på året... Nå, tilbage til sagen.

Volvo Danmark har derfor udsendt en pressemeddelelse, som virkelig fik redaktionen til at spære øjnene op – specielt fordi to af redaktionens medlemmer faktisk kører i en Volvo (Jep, undertegnedes "Sølvræv" kan I læse mere om hér!).

Grunden til, at vi næsten fik kaffen galt i halsen, er, at Volvo Danmark nu giver livstidsgaranti på alle reservedele, der bliver monteret på deres værksteder, og det er da et kæmpe plus, hvis du tænker over det.

Står du pludselig med en dyr forlygte eller en sensor, der bliver ved med at drille, så skal du altså kun betale for at få den skiftet første gang. Bliver det ved, ja så er det Volvo Danmark, der går ind og dækker på prisen for reservedele og ikke mindst arbejdsløn. Men husk som altid at læse det med småt, for der er nogle krav, der skal opfyldes fra kundens side.