Ergonomien er i top - for kvinder

På listen over ekstraudstyr, ingen egentlig efterspurgte, finder vi en justerbar hæleholder - det skyldes, at kvinder har varierende længder på hæle. Det fungerer ved, at en plade, der løber langs bunden af pedalerne, kan justeres for at hæve eller sænke føddernes position.

En topscorer på samme ekstraudstyrsliste er også de nakkestøtter, der har udskåret plads til hestehaler og andre frisurer, der stikker ud i midten af baghovedet. Fordybningen i sædet ses tydeligt på billederne.