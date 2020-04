HVAD? Bestiller du en ny Volvo i dag, er topfarten begrænset til 180 km/t

Begrænsningen vil reducerer antallet af dødsulykker

Fabrikken hævder i en pressemeddelelse, at en hastighedsbegrænsning i nye biler vil reducere fatale ulykker i trafikken betydeligt.

– På baggrund af vores arbejde ved vi, hvor problemerne er, når det kommer til at forhindre skader og fatale ulykker i trafikken. Og mens hastighedsbegrænsninger ikke er svaret på alt, så er det noget værd at gøre, hvad vi kan. Om det så bare redder ét liv, siger Volvos direktør Håkan Samuelsson.

Volvo baserer blandt andet sine undersøgelser på tal fra USA, som viser, at 25 procent af alle dødsulykker i trafikken i USA skyldes for høj fart.

Imens Volvo sænker hastigheden holder blandt andre de tyske bilfabrikker fast i en hastighedbegrænsning på 250 km/t.

Det er dog ikke en lov i Tyskland, men en såkaldt ‘gentlemen-aftale’ de tyske bilproducenter i mellem.

Volvo har også gang i udviklingen af to andre typer af elektroniske fartbegrænsere. Den ene skulle bl.a. kunne indsætte en elektronisk fartbegrænser, når GPS kan se, at du er i nærheden af et hospital eller en skole.