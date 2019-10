Her er Volvo's første elbil

Android-infotainment systemet er integreret med Volvo On Call, som er mærkets digitale platform for kommunikation.

For at imødekomme den forventede efterspørgsel vil Volvo tredoble produktionen af elektrificerede biler inden for de næste 12 måneder og tilbyde en ny Designer’s Choice valgmulighed med kortere leveringstider. Planen er, at 20 pct. af alle Volvo'er skal være plugin hybrider i 2020.

Alle Volvo modeller vil fås i en elektrificeret version fra XC40 SUV over 60-serien og til den store XC90. Volvo bliver dermed den første bilproducent til at tilbyde plugin-version af alle sine modeller.

Den nye Recharge-serie er et svar på Paris klimaaftalen fra 2015 og et skridt mod målet om at blive en klimaneutral bilproducent i 2040.