Første test: Volvo XC40 som plug-in-hybrid

Gotland er Sveriges svar på Bornholm, og den blågule solskinsø har markant flere solskinstimer end fastlandet. En kombination af mange solskinstimer og gunstige vindforhold gør Gotland til et ideelt sted for udvinding af både sol- og vindenergi. Derfor skal den nye plug-in-hybrid fra Volvo, XC40 T5 aut. Twin Engine, naturligvis præsenteres her.

Bil Magasinet var inviteret af Volvo Cars Denmark

Hvad er nyt i XC40 T5 Twin Engine?

Der er ikke noget nyt i, at Volvo sætter strøm til deres bilpark. Blandt Volvo’s 60- og 90-modeller kan man finde drivlinerne T6 og T8, hvor en forbrændingsmotor trækker på forakslen, mens en elmotor har træk på bagakslen.

Anderledes ser det ud i XC40 T5 Twin Engine, der er bygget på Volvo’s CMA-platform. Her er ikke tale om et All Wheel Drive-system, og købere af den nye plug-in-hybrid må derfor affinde sig med, at hybridvarianten af XC40 kun trækker på forhjulene. Det er nok de færreste købere, der vil beklage sig over det.

Batteriet i XC40 T5 Twin Engine er på 10,7 kWh, og vælger du at køre i køreprogrammet 'Pure', kan du køre ca. 44 km udelukkende på el (WLTP). Brændstoføkonomien ved kombineret el- og benzinkørsel er opgivet til at være 40-50 km/l (WLTP). Ved lejlighed må vi efterprøve dette.