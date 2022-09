Volvos nye flagskip er elektrisk og holder øje med dig

Sikkerheden er i top

Ifølge Volvo selv betyder alle de kameraer, at den kan opdage fodgængere 250 meter væk og opdage fx et sort dæk om natten 120 m væk. Volvo forventer, at teknologien kan reducere alvorlige sammenstød med op til 20 procent og reducere antallet af sammenstød med 9 procent. Det er mere end et sikkerhedsargument, målet er også at kunne levere selvkørende biler om et par år.

Volvo EX90 kommer til at overvåge køreren med to kameraer, så hvis du viser nogle tegn på træthed, at du er distraheret eller fuld vil den give dig advarsler. Hvis du ignorerer advarslerne nok vil bilen i sidste ende sætte katastrofeblink på og selv køre ind til siden. Volvo'en gemmer ikke videoer af dig, men har kun et livefeed.