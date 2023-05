Volvo på vej med lille, elektrisk SUV

Elektrisk lillebror på vej

Volvo holder sig ikke tilbage når det gælder elektrificering. I dag sælger de kun hybrid- og elbiler i Danmark, og så har de præsenteret en elektrisk efterfølger til den store SUV Volvo XC90 kaldet EX90. Nu får EX90 selskab af en kompakt crossover kaldet EX30.

Vi ved endnu ikke noget om batteri og motor, men et kvalificeret bud kunne være drivlinen fra Polestar 2 Standard Range Single Motor, som har 272 hk og et batteri på 69 kWh.

Et håb er at opladningen bliver lige så effektiv som de to storebrødre, EX90 og Polestar 3 hvor det foregår med op til 250 kW.