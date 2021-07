Dansker med i nyt elbildesign fra Volvo

Skandinavisk indvendig

Også indvendig er både teknik og udtryk helt nyt. En stor, 15" skærm i stående orientering er centrum for en ny brugeroplevelse, der givet vis baserer sig på det Google-system, som Volvo netop har introduceret i XC40 Recharge.

"Interiøret integrerer vores nyeste brugeroplevelses-teknologi med smukke, bæredygtige og naturlige materialer. Hver del af interiøret er som et kunstværk og kunne stå alene som et individuelt møbel i et rum. Vi anvender de nyeste teknologier, men ikke for teknologiens egen skyld. Vi fokuserer altid på de fordele, som teknologier kan give," forklarer Robin Page, som har stået i spidsen for projektet. Med i teamet er også danske Frederik Tjellesen, der startede i Volvo's design-afdeling i efteråret 2021, efter en årrække som bildesigner i Kina.