Volvo bejler til campister med helt ny designer-elbil

Volvo C40 er en smartphone på hjul

Volvo C40 bliver samtidig startskuddet til en anden del af Volvo’s fremtidsstrategi. Fremover vil det ikke være muligt at få læder i Volvo’s elektriske modeller. Og når de fossildrevne modeller forsvinder i 2030, forsvinder læderet helt fra Volvo’er. I stedet kan man i Volvo C40 tilvælge materialet “Microtech”, der er lavet af genbrugsplast. Microtech kan fås i en interiørpakke med et nyt paneldesign, der er baseret på kort over højdeforskelle fra svenske naturparker.

Volvo C40 kommer i første omgang kun til Danmark med én drivline og i et enkelt udstyrsniveau, så det er det stort set kun pakken med Microtech og Topography-design, der kan tilvælges. C40 kommer, lige som alle andre nye Volvo’er, med det nye styresystem, der er udviklet i samarbejde med Google. Forestil dig bilens skærm som en smartphone, hvor du kan logge ind på alle de apps, du allerede kender. Det fungerer især godt med Google Maps, der vises ved siden af speedometeret, mens passageren vælger ny sang i Spotify eller tjekker vejret. Desuden kommer Volvo C40 som standard med varmepumpe, der forlænger rækkevidden ved at bruge overskudsvarme fra de elektriske komponenter til at opvarme kabinen.

Prisen er 459.080 kr. uden Microtech-pakken. Volvo lover en leveringstid på blot 6-8 uger, mens mange andre bilmærker døjer med leveringstider på op til 10 måneder.