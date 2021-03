BREAKING: Her er en helt ny model fra Volvo

Den nye model har en elmotor på hver aksel og et 78 kWh batteri, der ifølge Volvo kan lades 5-80 pct. på cirka 40 minutter.

Den forventede rækkevidde er omkring 420 km i WLTP-normen, som forventes at blive forbedret over tid via trådløse softwareopdateringer.

C40 Recharge og Volvo's kommende elbiler vil udelukkende kunne købes online. Det kommer til at kunne ske hjemmefra eller hos en forhandler eller en pop up-butik (midlertidig mobil butik med prøvekørsler og salg). Målet er at forenkle købsprocessen.

Sælges med service og ladestander

Når kunder får en ny C40 Recharge, kommer den med en pakke, der blandt andet inkluderer service, garanti, vejhjælp og hjemmeopladningsmuligheder.

C40 Recharge går i produktion til efteråret og vil blive bygget sammen med XC40 Recharge på Volvo Cars’ produktionsanlæg i Gent, Belgien.

Vi vender tilbage med priser og planer for det danske marked snarest muligt.