Ansigtsløft og mildhybrid-teknik til herregårdsvognen

Nænsom designevolution

Man skal have luppen frem for at spotte nyhederne udvendigt. I snuden har Volvo installeret en ny forkofanger med en kromliste på tværs, der skulle få bilen til at syne lavere.Dertil nye tågeforlygter, som vi dog har svært ved at spotte på billederne.

På V90 og V90 Cross Country er det mest karakteristiske træk et nyt baglygtedesign og et sekventielt blinklys.



En række nye eksteriørfarver og fælge giver lidt flere muligheder for skræddersy modellen til ens personlige smag.