Alle Volvo'er får forældrenøgle som standard

Volvo indfører systemet Care Key som standard på alle Volvo’er fra modelår 2021.

Care Key gør det muligt for en Volvo-ejer at begrænse sin bils tophastighed, hvis han/hun låner den ud. Det kan f.eks. være til uerfarne teenagebilister, der lige har fået kørekort.



Introduktionen kommer efter, at Volvo tidligere på måneden offentliggjorde, at virksomheden fra 2020 vil begrænse tophastigheden på alle sine biler til 180 km/t. Det sker for at sende et stærkt signal om den risiko, der er forbundet med at køre for hurtigt.