Alle nye Volvo'er får begrænset topfart på 180 km.

Mangler forståelse for risikoen

Ifølge Jan Ivarsson, som er en af Volvo Cars’ førende sikkerhedseksperter, forstår bilisterne simpelthen ikke den risiko, der er forbundet med at køre for hurtigt.

”Vi mennesker kan godt se, at slanger, edderkopper og højder er farlige, men med farten kniber det,” siger Jan Ivarsson. ”Bilister kører ofte for hurtigt i en given trafiksituation og er dårlige til at tilpasse hastigheden efter situationen og deres egen evne til at køre bil. Vi er nødt til at yde bedre støtte og hjælpe bilisterne med at indse og forstå, at det er farligt at køre for hurtigt”.

Udover hastigheden, er der to andre problemområder, som Volvo benævner ”gaps toward zero”: Lige så indlysende et problem som for høj hastighed (og lige så svært at sætte en stopper for) er sprit- eller narkokørsel. At køre, når man er påvirket af alkohol eller stoffer er ulovligt i store dele af verden, og alligevel er det en betydelig årsag til kvæstelser og dødsfald i trafikken.

Det andet område er førerens uopmærksomhed. Bilister der bliver distraheret af deres mobiltelefon eller på anden vis ikke er helt opmærksomme på deres kørsel, er en anden årsag til ulykker i trafikken. På mange måder udgør de en lige så stor risiko som de påvirkede førere.

Ved et særligt sikkerhedsseminar i Göteborg den 20 marts præsenterer Volvo ideer til, hvordan man kan tackle problemområder som påvirkede og uopmærksomme billister