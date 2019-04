Video: Koenigsegg Regera får læsterlige tæsk i sikkerhedens navn

Det kan være et grumt syn for en bilentusiast at se Euro NCAP's slowmotion-videoer af nye biler, der rammer muren i chrashtests, men det er intet imod hvad der venter øjnene i denne velproducerede YouTube-video.



Her tager Koenigsegg-boss Christian von Koenigsegg os med ud på fabrikken i Ängelholm og forklarer hvilke tests Koenigsegg Regera har gennemgået for at blive godkendt til gaden. Hyperbilen bliver budt på tæsk med en forhammer, et bombardement med tunge metalklodser, en frontalkollision mod en mur, et flyvehop over et fartbump og meget mere.



Videoen demonstrerer også, at Koenigsegg's kulfiberbiler er ekstremt stærke. Hvor "almindelige" bilfabrikker typisk henter en ny bil fra samlebåndet til den næste chrashtest, genbruger svenskerne den samme Regera.