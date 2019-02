Too much power? Too much grip? Muligvis – noget gik i hvert fald galt, da begge disse Dodge Challenger SRT Demon's forsøgte at køre drag race. I begge tilfælde holdt differentialet ikke til disciplinen.



Det gør ondt på enhver bilentusiast med mekanisk forståelse at se videoen, men samtidig er der også noget fascinerende over at se hændelserne i slowmotion.



Vi håber, at bilerne igen er køreklare.