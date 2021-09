Tesla S Plaid kører race mod McLaren med 1.000+ hk – hvem vinder?

2.000 hybrid-heste på banen

Tesla Model S er ikke en langsom bil i nogen konfiguration, men i “Plaid”-varianten er alting skruet op til 11. Med tre motorer, der producerer op til 1.020 hk i fællesskab, præsterer Plaid’en acceleration på niveau med en Apollo-raket – men uden at bruge en dråbe raketbrændstof.

Hvis du tvivler, så se lige videoen heruden. Youtube-kanalen The Hoonigans har arrangeret et dørtræk mellem en Tesla Model S Plaid, som den kommer fra en amerikansk Tesla-forhandler, og en McLaren 720S. Men ikke hvilken som helst 720S. Den her er nemlig tunet mere end 1.000 hestekræfter, i stedet for de “blot” 720, den har fra fabrikken.

Se løbet her: