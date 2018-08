Stuntkører Stina Hübinette har fået installeret en hydraulisk håndbremse i sin Lamborghini Huracán LP580-2. Det sidste 2-tal fortæller, at der er tale om en baghjulstrukket version af den imponerende Huracán.

Bilen er blevet udsmykket med et Vorsteiner Novara bodykit i kulfiber for at få den til at se mere aggressiv ud og holde vægten lav.