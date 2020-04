VIDEO: Kom med indenfor i Horacio Pagani's private garage lige hér!

Pagani’s historie

Horacio Pagani er grundlæggeren af Pagani Automobili, der bygger nogle af verdens vildeste hyperbiler. Horacio blev født i Argentina, hvor han fandt stor interesse for både biler og ingeniørkunst. Passionen førte ham til Europa, hvor han først arbejdede hos Renault og sidenhen Lamborghini. Historien lyder, at Pagani startede med at feje gulve hos Lamborghini og sluttede som chefingeniør.

Pagani forlod Lamborghini efter en uoverensstemmelse om investering i et apparat til at fremstille kulfiber komponenter. Pagani købte selv en værktøjet og startede herefter sit eget firma, Modena Design, der fokuserede på at fremstille bildele i kulfiber specifikt til Formel 1. Efter at han fik stor succes med sit designfirma, realiserede Pagani sin drøm om at starte sin egen bilproducerende virksomhed og resten er bilhistorie.