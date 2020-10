Dansk design med 532 km/t

Vi har tidligere på ugen bragt nyheden om den hastighedsrekord, Oliver James Webb satte i en SSC Tuatara (se video herunder). Hvad du måske ikke vidste var, at der var et lille stykke dansk design, der blev skubbet gennem luften med over 500 km/t, da Webb trådte speederen i bund: hjelmen.

Det var nemlig en dansker ved navn Nicolaj Jacobsen, der designede den hjelm Webb havde på, da han bragte en SSC Tuatara helt op til 532 km/t.

Dansk design til Le Mans-racer

“Da jeg så nyheden, hvor han kørte med dette design, blev jeg overrasket”, siger Nikolaj Jacobsen. Designet er nemlig lavet tilbage i 2019, specielt til Oliver Webb der kører Le Mans prototyper for ByKolles Racing Team.

Jacobsen siger, at det ikke er unormalt for kørere at betale 10-15.000 kroner for et hjelm-design, der så er personligt for den enkelte kører. Hjelmen er til tider det eneste der afslører, hvem der sidder i bilen på det givne tidspunkt, så det er vigtigt, at designet er personligt og genkendeligt.